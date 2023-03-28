В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet

Общество
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Специализированным следственным судом г. Алматы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды «Qnet» на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других», – рассказали в агентстве. 

Представители АФМ отметили, что деятельность «Qnet» была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.  

«Специализированным следственным судом г. Алматы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца. 

Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщили представители АФМ.

Напомним, ранее в столице был задержан подозреваемый по факту создания и руководства аналогичной финансовой пирамидой. 

Сотрудники АФМ призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. 

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Qnet», просим обратиться в call-центр АФМ», – обратились к казахстанцам сотрудники агентства.

#АФМ #финансовая пирамида

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