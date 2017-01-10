В Алматы закрыли два притона с проститутками

Происшествия
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Ксения Воронина
Фото с сайта Today.kz
Два притона для занятия проституцией были выявлены и закрыты в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Очередная проверка сотрудников Местной полицейской службы Турксибского района проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия в преддверии Универсиады-2017. Стражи порядка совместно с судебными исполнителями проверили гостиницы и квартиры, расположенные неподалеку от проспекта Сейфуллина, а также лиц, сдающих помещения в наем по часовому тарифу, на предмет выявления фактов занятия проституцией, сводничеством и других противоправных действий.

"В частности, были опечатаны гостиница "Актумар" и квартира, расположенная в одном из домов по улице Р. Зорге. Согласно решению суда, деятельность этих объектов приостановлена на 3 года. Однако, как установлено, они продолжали функционировать и по-прежнему осуществляли свою незаконную деятельность. Отмечу, что данная гостиница и квартира ранее были выявлены участковыми инспекторами, а их владельцы привлечены к административной ответственности по ст. 450 ч. 2 КРКобАП – "Предоставление помещений для занятия проституцией". Санкция этой статьи предусматривает административный штраф в размере от 340 до 450 тысяч тенге", – проинформировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

Полицейские обнаружили 8 девушек, оказывающих услуги интимного характера. За сутки же в районное управление внутренних дел были доставлены 39 женщин, занимающихся проституцией, которые впоследствии были привлечены к административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах.

"Целенаправленные рейдовые мероприятия по проспекту Сейфуллина и прилегающей к нему территории будут продолжены и впредь. Эта работа направлена на оздоровление обстановки на данном участке, выявление лиц, нарушающих общественный порядок и покой граждан, а также пресечения фактов сводничества и содержания притонов для занятий проституцией", – резюмировал подполковник Туруспаев.

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