В FIRST Tech Challenge старшеклассники создавали роботов для решения сложных инженерных задач. Команды из

Назарбаев Интеллектуальной школы (PID), КГКП «Almaty Polytechnic College» (KIROSHI) и Prometheus (MLP) стали победителями. Первые две команды завоевали право представлять Казахстан на международном чемпио­нате FIRST в Нидерландах. Юные инженеры создали уникальных роботов, способных выполнять сложные задачи, и продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков в области робототехники и программирования.

А FLL Challenge – это соревнование для младших школьников, где команды программировали роботов из конструктора LEGO для выполнения различных задач. Победителями стали команда Great Knights из учебного центра Leas.kz, команда MF squad из центра Prokid и NovaPrime из Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы.

Помимо этого, по результатам собеседований трое участников чемпионата были удостоены грантов от ведущего инженерного университета, полностью покрывающих стоимость обучения в нем.

– Чемпионат FIRST предоставляет детям уникальные возможности для демонстрации своих способностей на международной арене. Эта программа способствует изучению технологий, а также развивает лидерские качества и командную работу, что крайне важно для формирования нового поколения технических специалистов, – сказала директор центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны» Гульнур Каримгажы.

А сооснователь USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов отметил растущий интерес молодежи Казахстана к технологиям и наукам.

– Участие в чемпионате FIRST – это не просто соревнование, это возможность развить предпринимательское мышление и технические навыки, что способствует продвижению Казахстана на международной арене, – подчеркнул он.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) – это международная программа, направленная на популяризацию STEM-наук (технологии, инженерия и математика). Основная цель программы – вдохновить детей и подростков на развитие технических навыков, критического мышления, а также укрепить их лидерские качества, дать опыт командной работы.

Отметим, что казахстанские школьники в третий раз подряд стали чемпионами мира по робототехнике. Они одержали победу на крупнейшей международной олимпиаде FIRST Global Challenge в Греции. Ранее наша страна становилась лучшей в Швейцарии в 2022-м и в Сингапуре в прошлом году.