По информации Минис­терства экологии и природных ресурсов, специалисты национального природного парка «Алтын-Эмель» и приглашенные зоологи зафиксировали численность таких редких представителей фауны, как кулан, джейран и архар. Эти животные – символы казахстанской дикой природы, и они требуют постоянного мониторинга.

Фото: заповедник «Алтын-Эмель»

Как отметили в национальном парке, зимний учет – важная часть работы, проводимой в течение года. Он позволяет отслеживать динамику популяций и оценивать эффективность природоохранных мер. По итогам нынешнего подсчета зафиксирована стабильность численности животных, что свидетельствует о положительных результатах деятельности парка.

Учетные мероприятия проходили по 14 маршрутам, 11 из них – с использованием автотранспортных средств и три конных обхода. Такой формат позволяет максимально охватить разные участки, включая труднодоступные горные райо­ны. Напомним, что «Алтын-Эмель» славится своим богатым биоразнообразием. Здесь встречаются снежный барс, рысь, бурый медведь, манул, волк, лисица, сибирский горный козел, а также множество видов птиц... Зима – оптимальное время для проведения подобных исследований, поскольку животные концент­рируются в определенных местах, где для них доступны пища и укрытия.

Национальный парк «Алтын-Эмель» создан в 1996 году на базе заповедных территорий, охотничьих хозяйств и питомников по разведению куланов как важнейший резерват для охраны млекопитающих и птиц. Он имеет статус особо охраняемой природной территории и научного учреж­дения. Наряду с научной и охранной деятельностью одна из приоритетных задач парка – создание условий для комфортного и познавательного отдыха посетителей. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.