В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных

Природа
77
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

По информации Минис­терства экологии и природных ресурсов, специалисты национального природного парка «Алтын-Эмель» и приглашенные зоологи зафиксировали численность таких редких представителей фауны, как кулан, джейран и архар. Эти животные – символы казахстанской дикой природы, и они требуют постоянного мониторинга.

Фото: заповедник «Алтын-Эмель»

Как отметили в национальном парке, зимний учет – важная часть работы, проводимой в течение года. Он позволяет отслеживать динамику популяций и оценивать эффективность природоохранных мер. По итогам нынешнего подсчета зафиксирована стабильность численности животных, что свидетельствует о положительных результатах деятельности парка.

Учетные мероприятия проходили по 14 маршрутам, 11 из них – с использованием автотранспортных средств и три конных обхода. Такой формат позволяет максимально охватить разные участки, включая труднодоступные горные райо­ны. Напомним, что «Алтын-Эмель» славится своим богатым биоразнообразием. Здесь встречаются снежный барс, рысь, бурый медведь, манул, волк, лисица, сибирский горный козел, а также множество видов птиц... Зима – оптимальное время для проведения подобных исследований, поскольку животные концент­рируются в определенных местах, где для них доступны пища и укрытия.

Национальный парк «Алтын-Эмель» создан в 1996 году на базе заповедных территорий, охотничьих хозяйств и питомников по разведению куланов как важнейший резерват для охраны млекопитающих и птиц. Он имеет статус особо охраняемой природной территории и научного учреж­дения. Наряду с научной и охранной деятельностью одна из приоритетных задач парка – создание условий для комфортного и познавательного отдыха посетителей. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.

#животные #заповедник #нацпарк #«Алтын-Эмель»

Популярное

Все
О газе, тарифах и социальной справедливости
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Лесники подкармливают диких животных
Из вольеров — в леса: в Каркаралинском нацпарке выпустили ч…
Рысь в лесу – хороший знак

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]