В AMANAT подвели итоги литературного конкурса "Ұлы дала"

В преддверии Дня независимости в Астане подвели итоги традиционного республиканского творческого конкурса «Ұлы дала», организованного партией AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии AMANAT

В этом году литературное состязание было посвящено 130-летию поэта, деятеля движения «Алаш» Магжана Жумабаева.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что выпуск книг, отвечающих национальным интересам, всегда находится в центре внимания главы государства Касым-Жомарта Токаева. Сферы культуры и литературы всегда будут иметь особую поддержку со стороны государства и партии.

«Думаю, что для молодого поколения литераторов конкурс «Ұлы дала» стал знаковым событием. Мы ежегодно проводим это важное мероприятие в преддверии Дня независимости. Духовная опора независимости нации – это ее язык, литература и культура. Партия всегда готова поддержать хорошие начинания в этих сферах», – сказал он.

По мнению председателя партии, распространение наркомании и лудомании в обществе стало сегодня возможным, в том числе вследствие отсутствия «духовного щита». Поэтому людям нужны произведения, образы и персонажи, отражающие реалии современности и нивелирующие эти негативные явления.

«Мы жили с книгой. Литература была для нас моральным и духовным щитом. А что такое духовный щит? Это наши ценности, которые направляют подрастающее поколение на правильный путь и защищают от неправильного. Раньше общество формировали книги, а сейчас – Интернет и улицы. Поэтому важно воспитывать молодежь в духе патриотизма, прививать им ценности добродетели и высокой нравственности. А это всё в книгах, в литературе. Об этом всегда говорил и глава государства», – сказал Ерлан Кошанов.

Конкурс «Ұлы дала» проводится уже в четвертый раз. В этом году на конкурс поступило более 300 трудов со всех регионов страны, 170 из которых попали в финал.

«Большим нововведением стало включение номинации «Литературная критика». Вообще, без критики литература не развивается. По этой номинации поступил ряд интересных работ. Мы все внимательно изучили и отобрали лучшие. В будущем, считаю, этот жанр будет только развиваться», – сказал член жюри литературный критик Амангельды Кеншиликулы.

В номинации «Поэзия» первое место заняла поэт Умтыл Зарыккан, второе место – поэт Айзада Рахымжанова, третье место – поэт Ербол Алшынбай.

В номинации «Проза» лучшим был признан писатель, журналист Бакытбек Кадыр, второе место занял врач Саян Сексенбаев, а писатель Мерей Кайнарулы занял третье место.

Нурбек Кенесбай победил в номинации «Произведение для детей». Второе место досталось писателю Абаю Орынбаю, а третье – педагогу-исследователю Акмарал Омаровой.

В номинации «Драматургия» первое место занял писатель Канат Тлеухан, второе – педагог Тайбек Абдуллин, третье – писатель Куат Киыкбай.

Кроме того, обладателем специального приза «Алаш аманаты» стал ученый-исследователь Бактияр Батеу.

А специальный приз в честь 130-летия Магжана Жумабаева получил акын, сатирик Абылай Мауданов.