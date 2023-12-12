В AMANAT подвели итоги литературного конкурса "Ұлы дала"

Культура, Литература
294
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В преддверии Дня независимости в Астане подвели итоги традиционного республиканского творческого конкурса «Ұлы дала», организованного партией AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии AMANAT

В этом году литературное состязание было посвящено 130-летию поэта, деятеля движения «Алаш» Магжана Жумабаева.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что выпуск книг, отвечающих национальным интересам, всегда находится в центре внимания главы государства Касым-Жомарта Токаева. Сферы культуры и литературы всегда будут иметь особую поддержку со стороны государства и партии.

«Думаю, что для молодого поколения литераторов конкурс «Ұлы дала» стал знаковым событием. Мы ежегодно проводим это важное мероприятие в преддверии Дня независимости. Духовная опора независимости нации – это ее язык, литература и культура. Партия всегда готова поддержать хорошие начинания в этих сферах», – сказал он.

По мнению председателя партии, распространение наркомании и лудомании в обществе стало сегодня возможным, в том числе вследствие отсутствия «духовного щита». Поэтому людям нужны произведения, образы и персонажи, отражающие реалии современности и нивелирующие эти негативные явления.

«Мы жили с книгой. Литература была для нас моральным и духовным щитом. А что такое духовный щит? Это наши ценности, которые направляют подрастающее поколение на правильный путь и защищают от неправильного. Раньше общество формировали книги, а сейчас – Интернет и улицы. Поэтому важно воспитывать молодежь в духе патриотизма, прививать им ценности добродетели и высокой нравственности. А это всё в книгах, в литературе. Об этом всегда говорил и глава государства», – сказал Ерлан Кошанов.

Конкурс «Ұлы дала» проводится уже в четвертый раз. В этом году на конкурс поступило более 300 трудов со всех регионов страны, 170 из которых попали в финал.

«Большим нововведением стало включение номинации «Литературная критика». Вообще, без критики литература не развивается. По этой номинации поступил ряд интересных работ. Мы все внимательно изучили и отобрали лучшие. В будущем, считаю, этот жанр будет только развиваться», – сказал член жюри литературный критик Амангельды Кеншиликулы.

В номинации «Поэзия» первое место заняла поэт Умтыл Зарыккан, второе место – поэт Айзада Рахымжанова, третье место – поэт Ербол Алшынбай.

В номинации «Проза» лучшим был признан писатель, журналист Бакытбек Кадыр, второе место занял врач Саян Сексенбаев, а писатель Мерей Кайнарулы занял третье место.

Нурбек Кенесбай победил в номинации «Произведение для детей». Второе место досталось писателю Абаю Орынбаю, а третье – педагогу-исследователю Акмарал Омаровой.

В номинации «Драматургия» первое место занял писатель Канат Тлеухан, второе – педагог Тайбек Абдуллин, третье – писатель Куат Киыкбай.

Кроме того, обладателем специального приза «Алаш аманаты» стал ученый-исследователь Бактияр Батеу.

А специальный приз в честь 130-летия Магжана Жумабаева получил акын, сатирик Абылай Мауданов.

«Сейчас в стране не так много возможностей профессионально заниматься литературой. Есть вопросы по гонорарам и развитию книжного рынка в целом. Тем не менее подобные литературные конкурсы помогают двигать отечественную литературу вперед. Они стимулируют творческую молодежь и помогают задавать правильные ориентиры в книгоиздании», – сказал победитель конкурса писатель Бахытбек Кадыр.

#конкурс #Кошанов #литература #партия AMANAT

Популярное

Все
Победа и гимн а капелла
Мергены показали класс
Еще больше народного участия
ЗакОСИть не получится
Вдохновение для новых взлетов
Зачем спасать Пушкина?
Через каплю показать море
Писатель и читатели: в режиме диалога
Приходи, смотри, твори!
Беспечность – наше все
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Стоп, снято!: какие фильмы покажут на кинофестивале «Бастау…
Фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni пройдет в Ас…
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]