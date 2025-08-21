Ему дали 10 суток
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было обнаружено видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
Он подкараулил ее в подьезде, на лестничной площадке, и специально напугал своим видом.
Полицейскими задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток.
"Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности. Призываем граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих", - говорится в сообщении.