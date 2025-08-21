В Астане арестовали мужчину за пранк в подъезде

Закон и Порядок
59

Ему дали 10 суток

Скрин с видео МВД

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было обнаружено видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Он подкараулил ее в подьезде, на лестничной площадке, и специально напугал своим видом. 

Полицейскими задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток.

"Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности. Призываем граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих", - говорится в сообщении.

#Астана #арест #пранк

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Газ приходит в глубинку
Жить по Абаю
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Осваивать международный рынок
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Для повышения качества услуг
Города готовятся к зиме
Государство поддержит многодетные семьи
Путь воды
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Тайны древних курганов
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
В магазинах не хватает полок местным производителям
Сколько стоит подготовить ребенка к школе?
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для вы…
Семь автомобилей забрали у должников по алиментам в Шымкенте
14 млн тенге выманили дропперы у пожилых казахстанцев
Вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]