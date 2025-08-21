Скрин с видео МВД

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было обнаружено видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Он подкараулил ее в подьезде, на лестничной площадке, и специально напугал своим видом.

Полицейскими задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток.