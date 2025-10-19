Мероприятие стало значимым событием, способствующим укреплению патриотического духа, передает Kazpravda.kz
Студенты военной кафедры Казахского университета технологии и бизнеса имени Куралбека Кулажанова побывали в Военно-историческом музее Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.
Профессиональные гиды представили будущим офицерам и сержантам запаса военную историю Казахстана от времен Казахского ханства до сегодняшнего дня.
Мероприятие началось с построения взводов в атриуме «Мәңгілік Ел». Затем студенты осмотрели экспонаты в залах «Древность – XIX век», «Военная история XX века», «Оружие XX–XXI веков», «История танковых войск» и «Вооруженные силы Республики Казахстан».
"На нашей кафедре обучаются студенты восьми вузов, в том числе Назарбаев Университета и Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Мы готовим офицеров запаса, а в этом году у нас состоялся первый выпуск сержантов запаса. Обучение проходит по направлениям кибербезопасности, тылового обеспечения, территориальной обороны и другим специальностям. Кроме того, мы готовим заместителей командиров рот по воспитательной и идеологической работе", – прокомментировал начальник Центра военно-патриотического воспитания Казахского университета технологии и бизнеса вице-адмирал запаса Жандарбек Жанзаков.
Военная кафедра в университете функционирует второй год. За небольшой период она зарекомендовала себя как активный центр военно-патриотического воспитания и профессиональной подготовки военно-обученного резерва.
"Экскурсия в Военно-исторический музей позволила нам больше узнать о героическом прошлом нашей страны. Мы увидели амуницию казахских воинов от каменного века до наших дней, оружие, картины, исторические документы и фотографии. Испытал гордость за наших мужественных батыров и нашу армию. В школе я посещал военно-патриотический клуб «Жас сарбаз». Сейчас, на кафедре, получаю новые знания и навыки, которые необходимы каждому защитнику Родины", – поделился студент первого курса военной кафедры Олжас Самархан.