Теперь природный газ доступен для 308 домов
Сегодня в Астане состоялось значимое событие – завершено подключение жилого массива «Тельмана» к системе природного газоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Теперь природный газ доступен для 308 домов. Этот шаг является частью масштабного проекта газификации города, направленного на улучшение качества жизни населения и экологической обстановки.
Для обеспечения жилого массива «Тельмана» природным газом было построено 6,8 км подводящего газопровода среднего давления, в рамках инвестиционной программы Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» было построено 15,8 км распределительных сетей газопровода низкого давления.
«Газификация Астаны – это стратегический проект, который улучшает экологическую обстановку, повышает комфорт проживания самим жителям. Мы видим реальные результаты и рады, что еще один жилой массив стал частью этого процесса. На сегодняшний день мы также завершаем газификацию в жилых массивах Чубары и Кирпичный. Запуск планируется в ближайшее время», – отметил руководитель отдела газификации акимата города Рахымжан Алтынбек.