Фото: акимат Астаны

Сегодня в Астане состоялось значимое событие – завершено подключение жилого массива «Тельмана» к системе природного газоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Теперь природный газ доступен для 308 домов. Этот шаг является частью масштабного проекта газификации города, направленного на улучшение качества жизни населения и экологической обстановки.

Для обеспечения жилого массива «Тельмана» природным газом было построено 6,8 км подводящего газопровода среднего давления, в рамках инвестиционной программы Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» было построено 15,8 км распределительных сетей газопровода низкого давления.