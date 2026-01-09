Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане ведется набор сотрудников для обучения и работы в системе легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата со ссылкой на CTS.

Набор на обучение и дальнейшее трудоустройство ведется на следующие должности:

Служба по содержанию зданий и охранной зоны:

- менеджер по содержанию зданий и охранной зоны;

- старший инспектор охраняемой зоны;

- мастер по ремонту зданий.



Служба безопасности и охраны труда:

- менеджер по техническим системам;

- менеджер по качеству;

- менеджер по пожарной безопасности.



Отдел управления имуществом:

- менеджер по складу.

- менеджер по административному управлению;

- техник складского хозяйства.



Отдел комплексного управления:

- начальник отдела;

- менеджер комплексного и учебного управления;

- менеджер по производству;

- менеджер по экономике;

- менеджер по административному управлению;

- менеджер по административно-хозяйственной части;

- менеджер по управлению объектами и оборудованием;

- руководитель смены станции;

- дежурный по станции;

- менеджер по безопасности;

- менеджер по качеству;

- диспетчер производства.



Отдел ремонта подвижного состава:

- диспетчер производства;

- слесарь по техническому осмотру и текущему ремонту;

- слесарь по плановому ремонту;

- слесарь по ремонту оборудования.



Отдел поездных бригад:

- диспетчер по движению;

- старший машинист путевой техники;

- машинист путевой техники.



Служба систем управления и связи:

- менеджер по безопасности;

- мастер по связи;

- мастер по сигнализации;

- техник по сигнализации.



Электромеханическая служба:

- мастер по ремонту;

- слесарь по ремонту.



Электроремонтная служба:

- энергетик;

- электромонтер.



Служба по эксплуатации путей и сооружений:

- монтер пути (обходчик);

- монтер мостовой линии.



Требования к кандидатам:

- высшее или среднее специальное образование (транспорт, машиностроение, инженерные или технические специальности, электротехника или смежные направления);

- опыт работы от 1 до 3 лет по соответствующей специальности.



Кандидатам предлагают обучение или повышение квалификации за счет работодателя. Срок обучения – до 4 месяцев.

Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.



На период обучения предусмотрена пятидневная рабочая неделя. После трудоустройства – пятидневный или сменный график, в зависимости от должности.



Резюме принимаются через официальный сайт CTS.