В Астане ищут работников для LRT

Столица
5

 В CTS привели перечень вакансий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане ведется набор сотрудников для обучения и работы в системе легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата со ссылкой на CTS.

Набор на обучение и дальнейшее трудоустройство ведется на следующие должности:
Служба по содержанию зданий и охранной зоны:
- менеджер по содержанию зданий и охранной зоны;
- старший инспектор охраняемой зоны;
- мастер по ремонту зданий.
 
Служба безопасности и охраны труда:
- менеджер по техническим системам;
- менеджер по качеству;
- менеджер по пожарной безопасности.
 
Отдел управления имуществом:
- менеджер по складу.
- менеджер по административному управлению;
- техник складского хозяйства.
 
Отдел комплексного управления:
- начальник отдела;
- менеджер комплексного и учебного управления;
- менеджер по производству;
- менеджер по экономике;
- менеджер по административному управлению;
- менеджер по административно-хозяйственной части;
- менеджер по управлению объектами и оборудованием;
- руководитель смены станции;
- дежурный по станции;
- менеджер по безопасности;
- менеджер по качеству;
- диспетчер производства.
 
Отдел ремонта подвижного состава:
- диспетчер производства;
- слесарь по техническому осмотру и текущему ремонту;
- слесарь по плановому ремонту;
- слесарь по ремонту оборудования.
 
Отдел поездных бригад:
- диспетчер по движению;
- старший машинист путевой техники;
- машинист путевой техники.
 
Служба систем управления и связи:
- менеджер по безопасности;
- мастер по связи;
- мастер по сигнализации;
- техник по сигнализации.
 
Электромеханическая служба:
- мастер по ремонту;
- слесарь по ремонту.
 
Электроремонтная служба:
- энергетик;
- электромонтер.
 
Служба по эксплуатации путей и сооружений:
- монтер пути (обходчик);
- монтер мостовой линии.
 
Требования к кандидатам:
- высшее или среднее специальное образование (транспорт, машиностроение, инженерные или технические специальности, электротехника или смежные направления);
- опыт работы от 1 до 3 лет по соответствующей специальности.
 
Кандидатам предлагают обучение или повышение квалификации за счет работодателя. Срок обучения – до 4 месяцев.
Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
 
На период обучения предусмотрена пятидневная рабочая неделя. После трудоустройства – пятидневный или сменный график, в зависимости от должности.
 
Резюме принимаются через официальный сайт CTS.

#Астана #кадры #ЛРТ

