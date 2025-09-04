Фото: Polisia.kz

1 сентября водитель автомобиля Hyundai Accent заехал на Атырауский мост, грубо нарушив правила и проявив неуважение к окружающим, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщили в полиции, он был привлечён к административной ответственности, молодой человек подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

«Подобные действия представляют угрозу безопасности и нарушают общественный порядок. В столице продолжается профилактическая работа по пресечению любых актов хулиганства и вандализма», — подчеркнули в полиции.

С начала года в Астане к административной ответственности за мелкое хулиганство и вандализм привлечено более сотни лиц.

В полиции напомнили, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом до 60 МРП либо арестом сроком до 30 суток.