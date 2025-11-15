В Астане обсудили наследие Джучи

История
12
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Участники форума сошлись во мнении, что эпоха Улуса Джучи — ключевой период политической и культурной истории Евразийской степи, оказавший решающее влияние на формирование государственности и этнокультурных традиций многих тюркских народов, передает Kazpravda.kz

Фото: музей "Бозок"

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» совместно с институтом археологии имени А.Х. Маргулана и научно-исследовательским институтом изучения Улуса Джучи организовал международную научно-практическую конференцию «Бозок в контексте наследия эпохи Улуса Джучи: проблемы репрезентации в музейном пространстве», посвященную историко-культурному наследию эпохи Золотой Орды.

Встреча началась со вступительного слова заместителя председателя комитета культуры министерства культуры и информации РК Максата Аргынбекова. Он подчеркнул значение изучения эпохи Улуса Джучи и особую роль городища Бозок как одного из ярких памятников историко-культурного наследия степной цивилизации эпохи Улуса Джучи.

Депутат Сената парламента Айгуль Капбарова отметила важность этого историко-культурного проекта для сохранения исторической памяти и преемственности поколений в контексте формирования национальной идентичности Казахстана. Она напомнила, что на IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев отметил историческую роль Казахстана как центра зарождения и развития степных цивилизаций Евразии:

«Это поможет и в понимании миссии современного Казахстана. Ведь быть одним из центров зарождения и развития номадической цивилизации означает не просто помнить свое прошлое, но и во имя общего блага объединять народы и культуры, эпохи и пространства. Как сердце Великой степи Казахстан должен продолжать свою историческую миссию, превращая древние традиции номадов в мощную опору для неуклонного движения вперед».

По данным ученых, современные исследования подтверждают преемственность политических традиций и идею единого государства этого Улуса, правящая династия которого восходит к старшему сыну Чингисхана. Городище Бозок, расположенное на территории Астаны и географическом в центре Сарыарки, в XIII–XIV веках также входило в культурно-экономическое пространство Улуса Джучи.

По результатам Есильской археологической экспедиции (1999–2014 гг.) под руководством Кималя Акишева и Марал Хабдулиной здесь выявлено 72 захоронения, включая элитное погребение женщины-воина Инжу, монеты и пять мавзолеев. Эти находки подтверждают ярко выраженный золотоордынский этап в развитии Бозока и его значение как одного из центров городской культуры степей средневекового Казахстана.

Директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозоқ» Сауле Бурбаева (на фото) рассказала о значении утверждения обновленной концепции Национального парка «Бозоқ» в контексте государственной культурной политики. Она рассказала об истории создания музея-заповедника «Бозоқ», стратегической роли этого проекта в укреплении национальной идентичности и реализации приоритетов современной культурной политики Казахстана.

Директор НИИ археологии им. К.А. Акишева Марал Хабдулина поведала о роли Бозока как важного духовного и административного центра золотоордынского периода.

В работе конференции также приняли участие видные ученые из Казахстана, России, Узбекистана, Египта, Великобритании, Ирландии и Туниса.

Профессор Абдулазим Гхалваш Мохаммед Риад (Египет) осветил вклад кипчаков в политическую и военную историю Египта, подчеркнув влияние выходцев из Евразийской степи на формирование мамлюкской элиты.

Исследователь Исмет Заатов (Россия) представил обзор следов Золотой и Ногайской Орды в культурной и политической истории Дешт-и-Кыпчака.

Профессор Шодмон Вохидов (Узбекистан) проанализировал генеалогию и роль потомков Джучи в государственном развитии Хорезма.

Доктор Булат Захимзянов (Ирландия) представил современное видение историографии Золотой Орды и тенденций ее изучения в международной науке. Профессор Мирлан Наматов (Тунис) рассказал о роли тюрко-мамлюкской элиты в истории Восточного Средиземноморья.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой музеологии Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Майоров представил анализ административной структуры и системы военной организации Улуса Джучи.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев рассмотрел фигуру Мухаммеда Шайбани-хана как символ преемственности династии чингизидов и формирования новых центров государственности.

Профессор Университета Бозок (Турция) Мехмет Кутлу осветил историко-культурные параллели между одноименными регионами Казахстана и Анатолии.

Профессор Новосибирского государственного университета Леонид Бобров представил анализ военной культуры кочевников Дешт-и-Кыпчака XI–XV вв. Художник-этнограф Калиолла Ахметжан продемонстрировал картины реконструкций осадной техники и вооружения кочевых обществ. Директор НИИ Улуса Джучи Жаксылык Сабитов осветил вопросы этнополитической истории Улуса Джучи.

Ведущий научный сотрудник Зубайда Сураганова рассказала о сакральной географии, топонимике и легендарных мотивах, связанных с городищем Бозок.

Участники конференции единодушно подтвердили, что городище Бозок — не просто археологический памятник, а доказательство преемственности культур Великой степи. Принятая на форуме резолюция закрепила обновленную концепцию историко-культурного проекта «Бозоқ» как стратегическое направление по сохранению и популяризации наследия Великой степи.

#история #Бозок #Улус Джучи

