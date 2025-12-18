В столице состоялся круглый стол «Открыто о влиянии радиоволн на организм человека» с участием представителей госорганов, научного сообщества, международных организаций и операторов связи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Комитет телекоммуникаций

Участники встречи подчеркнули: на фоне активного развития сетей 4G и 5G и цифровых сервисов в обществе растет обеспокоенность возможным влиянием радиоволн на здоровье. Эксперты отметили, что такие страхи во многом связаны с недостатком достоверной информации, а не с подтвержденными научными данными.

Представители Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития заявили, что демонтаж базовых станций по требованию жителей, зафиксированный в ряде регионов, может приводить к ухудшению качества связи и увеличению нагрузки на абонентские устройства.

«Чем дальше смартфон находится от базовой станции, тем большую мощность он использует. Более плотное размещение базовых станций, напротив, позволяет снижать уровень излучения», — отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

Отмечено, что в Казахстане действуют одни из наиболее строгих санитарных норм в сфере электромагнитного излучения — предельно допустимый уровень установлен на уровне 10 мкВт/см². Соответствие этих требований международным стандартам подтвердили эксперты Международного союза электросвязи (ITU).

По итогам круглого стола участники подчеркнули необходимость продолжения открытого диалога с обществом и усиления разъяснительной работы через СМИ.