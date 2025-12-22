В столице ведется активное строительство социальных объектов. Это школы, детсады, Дворцы школьников, медицинские учреждения, спортивные объекты и другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

К примеру, в этом году в столице ввели в эксплуатацию еще 9 школ.

«В течение прошлого учебного года построили и ввели в эксплуатацию рекордное количество школ. Это 24 учебных заведения на 66 тыс. ученических мест. Из 24 школ - 16 школ в рамках нацпроекта Главы государства «Келешек мектептері». С начала нового учебного года свои двери открыли еще 9 школ. На следующий год запланировали строительство еще 12 школ», - сказал аким Астаны.

Также в столице возобновили строительство государственных детских садов. В этом году в рамках ГЧП планируется ввести в эксплуатацию 4 детских сада. В следующем году еще 5 детсадов, в их числе также частные детские сады.

По поручению Главы государства строятся объекты дополнительного образования. К примеру, готов к запуску новый Дворец школьников TANYM по ул. Мухамедханова. Также в следующем году будут открыты еще два Дворца школьников TANYM Art (Акан Серы и С189) и TANYM Sport (М. Толебаева) и т.д.