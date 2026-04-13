В минувшие выходные, 11 апреля, в футбольном центре Goalhub города Астаны состоялся фестиваль по футболу Elsana cup 2026 – Spring. В нем приняли участие восемь детских футбольных команд, сообщает Kazpravda.kz

В группе A приняли участие команды «Аягоз» (город Аягоз Абайской области), а также столичные FC ELSANA, El Clasico, FC KÜLTEGIN, в группе B – Футбольная школа «Лидер» (Костанай), а также команды города Астаны: FC Commandos, FC Urker, FC Invictus Maneo.

«Мы открылись в августе 2025 года, и это наш третий турнир. Первый турнир был проведен в честь открытия центра, в нем принимали участие дети из 12 общеобразовательных школ Нуринского района города Астаны, второй турнир был организован для детей нашего футбольного центра, где на данный момент занимается более 200 детей от 5 до 15 лет. Мы будем продолжать развивать это направление», - рассказал директор футбольного центра Меирбек Айтжанов.

Призовые места были распределены следующим образом: первое место заняла команда FC Commandos (Астана), второе – футбольная школа «Лидер» (Костанай), третье – FC Elsana (команда на базе футбольного центра Goalhub).

Победители получили кубки, медали, и подарочные сертификаты на 10 тысяч тенге. Награды юным спортсменам вручил депутат маслихата Астаны Нурлан Муслим. Обратившись к участникам фестиваля, он пожелал им успехов в учебе и в спорте.

«Надеюсь, что мы станем свидетелями того, что в будущем многие из вас станут мировыми звездами, и мы будем гордиться. Я не только депутат, но прежде всего гражданин своей страны, житель столицы, поэтому в меру своих сил и возможностей всегда поддерживаю спорт. Дети – наше будущее, здоровье нации, и мы всегда поддержим, чтобы наши дети развивались, становились лучше, шли дорогой принципов коллективного, командного духа», - подчеркнул депутат на церемонии награждения.