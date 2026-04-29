Впервые в истории ЛЧ команды забили больше восьми голов в одном матче полуфинала

Футбол

В матче полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) команды суммарно забили девять голов

Фото: championat.com/football/news

Это первый случай в истории соревнования, когда клубы за одну встречу на указанной стадии забили девять мячей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Как отмечает Opta, в полуфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1959/1960 «Айнтрахт» победил «Рейнджерс» со счётом 6:3, однако турнир проводился в другом формате.

На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд.

На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт.

На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан.

На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2.

На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан с «точки».

На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль.

На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счёт 5:2.

На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев.

На 69-й минуте Луис Диас положил четвёртый мяч баварцев.

#рекорд #гол #полуфинал #Лига чемпионов

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
Обеспечить транспортную доступность
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Борьба за лидерство обостряется
Билеты на финал ЧМ-2026 в США продаются по $2,3 млн за штуку
В США предложили заменить Иран на Италию на ЧМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]