Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила призовой фонд чемпионата мира-2026 на 15 процентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Решение было принято на заседании совета ФИФА в Ванкувере (Канада) и связано с коммерческим успехом главного мужского турнира под эгидой организации.

Согласно обновлённому финансовому плану, каждая из 48 команд-участниц гарантированно заработает минимум 12,5 миллиона долларов вместо ранее заявленных 10,5 миллиона.

Также увеличены дополнительные выплаты:

- средства на подготовку сборных выросли с 1,5 до 2,5 миллиона долларов;

- квалификационный взнос повышен с 9 до 10 миллионов долларов;

- более 16 миллионов долларов выделено на покрытие расходов делегаций и расширение билетных квот для национальных команд.

Как отмечается, изменение финансовой модели стало реакцией на обеспокоенность ряда футбольных ассоциаций. Ранее федерации указывали, что высокие расходы на логистику, проживание и налоги, особенно в США, могут сделать участие в турнире убыточным даже при хорошем результате.

Мундиаль 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.