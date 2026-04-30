Роналду забил 970-й гол и помог победить «Аль-Насру»

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своём поле уверенно разобрался с "Аль-Ахли", забрав три очка — 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Первая половина встречи прошла без забитых мячей, несмотря на попытки обеих сторон вскрыть оборону. Развязка наступила уже после перерыва: на 76-й минуте Криштиану Роналду открыл счёт, откликнувшись на передачу Жоау Феликса. Звездный португалец оформил 970-е взятие ворот в своей карьере.

Хозяева не сбавили обороты и продолжили давление, а в добавленное время окончательно сняли все вопросы — точный удар Кингсли Коман закрепил успех.

После этой победы "Аль-Наср" довёл свой актив до 79 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. "Аль-Ахли", имея 66 баллов, остаётся на третьей позиции.