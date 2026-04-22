В Астане проходит Региональный экологический саммит

Главы делегаций, принимающие участие в саммите прибыли в выставочный центр EXPO,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Высоких гостей встретил Президент Касым-Жомарт Токаев. Диалоговая площадка, созданная в сотрудничестве с ООН и другими международными организациями, нацелена на формирование комплексной политики и инструментов по защите, восстановлению и совместному использованию экосистем, водных и земельных ресурсов, а также сохранению биоразнообразия в Центральной Азии.

На открытии пленарного заседания РЭС-2026 ожидается выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Армении Ваагна Хачатуряна, Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Азербайжана Али Асадова, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингера Андерсона, а также Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяны Молчан.   

Популярное

Все
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Триумфальный Кубок Победы
Школьная библиотека задает формат обучения
Бразильский старт
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Жемчужины края
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля
Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком…
Президента Монголии встретили в Акорде
Токаев прибыл в конгресс-центр для участия в Анталийском ди…

