В Астане проходит Региональный экологический саммит

Главы делегаций, принимающие участие в саммите прибыли в выставочный центр EXPO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Высоких гостей встретил Президент Касым-Жомарт Токаев. Диалоговая площадка, созданная в сотрудничестве с ООН и другими международными организациями, нацелена на формирование комплексной политики и инструментов по защите, восстановлению и совместному использованию экосистем, водных и земельных ресурсов, а также сохранению биоразнообразия в Центральной Азии.

На открытии пленарного заседания РЭС-2026 ожидается выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Армении Ваагна Хачатуряна, Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Азербайжана Али Асадова, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингера Андерсона, а также Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяны Молчан.