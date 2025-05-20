Сегодня участие в нем приняли около 700 сотрудников музеев, театров, библиотек и культурно-досуговых организаций со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Так, ученые, историки и археологи приняли участие в панельной сессии, посвященной вопросам консервации и реставрации музейных предметов. Спикерами выступили эксперты из Казахстана, Азербайджана и России.

На базе Казахского национального музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева состоялось сразу несколько семинаров по театральному искусству и концертной деятельности. В рамках мероприятия Ассоциацией инженеров технологии объектов культуры был организован курс повышения квалификации для специалистов театральных и культурно-зрелищных площадок с участием выдающихся мировых экспертов отрасли. Участники обсудили такие вопросы, как улучшение визуального восприятия, современные визуальные и проектные решения, инновации в постановочном освещении сцен.

Параллельно прошли семинары по внедрению ИИ-технологий в библиотечно-информационной сфере, конвертации документов в электронный формат и автоматизации процессов архивных фондов.

Также сегодня состоялось очередное заседание конкурсной комиссии республиканского фестиваля «Рухани қазына – 2025». Заявки для участия в нем подали более 80 специалистов. Победители будут определены в 9 номинациях.