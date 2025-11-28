В Астане прошёл круглый стол в рамках акции «16 дней без насилия»

Круглый стол был проведён Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан при технической поддержке Структуры ООН-Женщины.

В Национальной академической библиотеке г. Астаны состоялся круглый стол, посвящённый Международной акции «16 дней без насилия».

Мероприятие объединило представителей государственных органов, международных организаций, экспертного сообщества и институтов гражданского общества. Участники обсудили системные меры по укреплению безопасности женщин и детей, а также направления совершенствования государственной политики в этой сфере.

Акция «16 дней без насилия», ежегодно проводившаяся с 25 ноября по 10 декабря более чем в 90 странах мира, была направлена на повышение осведомлённости общества и формирование культуры нулевой терпимости к насилию. Казахстан традиционно поддерживал эту инициативу, а Национальная комиссия выступала главным координатором мероприятий по всей стране, объединяя усилия государственных органов, НПО и институтов гражданского общества.

Модератором круглого стола выступила заместитель председателя Национальной комиссии, член Национального совета, адвокат и правозащитница Айман Умарова. Среди выступающих — председатель Конституционного Совета РК Эльвира Азимова, представитель Структуры ООН-Женщины в Казахстане Джерен Гювен Гюрэс и Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Заместитель Генерального прокурора РК рассказал о современных вызовах кибернасилия и мерах прокурорского реагирования. Ляззат Ракишева, координатор проекта «One-Stop-Service», поделилась практическими уроками и результатами реализации инициативы Национальной комиссии. Вице-министр юстиции обсудил новые законодательные меры по защите женщин и детей, а Зульфия Байсакова подчеркнула роль кризисных центров как первой линии защиты и значимость раннего вмешательства.

Заместитель председателя Национальной комиссии Елена Тарасенко представила подходы к партнёрству государства, НПО и международных организаций в рамках резолюции 1325, а доктор юридических наук Марат Когамов рассказал о специфике участия женщин в уголовном процессе. Баян Жандосова поделилась опытом реабилитации жертв насилия — от первых шагов кризисного вмешательства до долгосрочной поддержки.

Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам репродуктивного здоровья, экономической независимости женщин, вовлечению отцов в профилактическую работу, развитию цифровых платформ для создания безопасной среды, а также укреплению межведомственного взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества.

Национальная комиссия подчеркнула, что формирование нулевой терпимости к насилию требует системного подхода, развития правовой культуры и объединения усилий государства, экспертного сообщества и НПО.

По завершении круглого стола активным участникам и экспертам были вручены благодарственные письма в знак признания их вклада в продвижение инициатив по защите женщин и детей.

