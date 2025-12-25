Фото: пресс-служба «Қазақконцерт»

Гости творческого вечера, прошедшего на сцене Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» им. Розы Баглановой, услышали композиции «Өмір желі», «Гауһар», «Жер-Аспан», «Алтын-арқа», «Анаға арнау», «Шат көңіл», «Vocalise», «Дархан дала», а также фрагменты из опер, народные песни, национальные танцы и другие яркие произведения национального музыкального искусства.

Мероприятие организовано в честь 95-летия со дня рождения отца композитора — видного государственного и общественного деятеля Жексембека Еркимбекова.

Свои яркие музыкальные номера публике представили талантливые исполнители: заслуженный артист РК Бекболат Байсагатов, заслуженные деятели Казахстана Нурлан Измаилов, Клара Толенбаева, Бибигуль Жанузак, Ерлан Рыскали, Талгат Мусабаев, Жупар Габдулина, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, лауреат международного конкурса пианистов имени А. Рубинштейна в Париже Нургуль Нусипжанова, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият, обладатели нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Дина Мирманова, Максат Медеубек, а также лауреаты международных конкурсов Самат Джексенбаев, Акбике Алги, Саджана Мурзалиева, Дильназ Омархан, Ибрагим Амин и Айым Когам.

В концерте также приняли участие известные творческие коллективы: Казахский государственный симфонический оркестр (дирижеры — народный артист Казахстана Абзал Мухитдинов и заслуженный деятель Казахстана Аскар Дюсенбаев), хор КазНУИ, ансамбли Gulder и Birlik, ансамбль скрипачей и кобызистов КазНУИ и детский хор «Балдәурен».

Теплая атмосфера вечера, искренние аплодисменты зрительного зала и высокий художественный уровень исполнения еще раз подчеркнули значимость национальной музыки в современном мире. Концерт напомнил слушателям о силе искусства, способной объединять и вдохновлять людей.