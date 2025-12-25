В Астане прошел творческий вечер Серика Еркимбекова

Музыка,Столица
218
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Программу концерта «Өмір желі» составили лучшие произведения известного композитора и пианиста, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба «Қазақконцерт»

Гости творческого вечера, прошедшего на сцене Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» им. Розы Баглановой, услышали композиции «Өмір желі», «Гауһар», «Жер-Аспан», «Алтын-арқа», «Анаға арнау», «Шат көңіл», «Vocalise», «Дархан дала», а также фрагменты из опер, народные песни, национальные танцы и другие яркие произведения национального музыкального искусства.

Мероприятие организовано в честь 95-летия со дня рождения отца композитора — видного государственного и общественного деятеля Жексембека Еркимбекова.

Свои яркие музыкальные номера публике представили талантливые исполнители: заслуженный артист РК Бекболат Байсагатов, заслуженные деятели Казахстана Нурлан Измаилов, Клара Толенбаева, Бибигуль Жанузак, Ерлан Рыскали, Талгат Мусабаев, Жупар Габдулина, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, лауреат международного конкурса пианистов имени А. Рубинштейна в Париже Нургуль Нусипжанова, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият, обладатели нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Дина Мирманова, Максат Медеубек, а также лауреаты международных конкурсов Самат Джексенбаев, Акбике Алги, Саджана Мурзалиева, Дильназ Омархан, Ибрагим Амин и Айым Когам.

В концерте также приняли участие известные творческие коллективы: Казахский государственный симфонический оркестр (дирижеры — народный артист Казахстана Абзал Мухитдинов и заслуженный деятель Казахстана Аскар Дюсенбаев), хор КазНУИ, ансамбли Gulder и Birlik, ансамбль скрипачей и кобызистов КазНУИ и детский хор «Балдәурен».

Теплая атмосфера вечера, искренние аплодисменты зрительного зала и высокий художественный уровень исполнения еще раз подчеркнули значимость национальной музыки в современном мире. Концерт напомнил слушателям о силе искусства, способной объединять и вдохновлять людей.

 

#концерт #юбилей #композитор

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Вкус Нового года
Даже дедушке нет места
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

По итогам 2025 года ожидается рост объема ВРП Астаны до $34…
Более 40 новогодних ёлок одновременно зажгли в Астане
В Астане обсудили влияние радиоволн 4G и 5G на здоровье чел…
«Ертегі Fest»: более 40 новогодних елок одновременно зажгут…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]