Экоакция «Таза бейсенбі» прошла в Астане

В Алматинском районе Астаны прошла экоакция «Таза бейсенбі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Скриншот видео акимата Астаны

Более 30 человек приняли участие в экоакции, организованной совместно с районным акиматом и городским филиалом партии AMANAT.

«Акция прошла в парке у монумента «Отан Ана». Здесь мы собрали листья, которые выпали в осенний период», – рассказал главный специалист производственно-технического отдела акимата района Алматы Нурберген Нурмухамбет.

Цель экоакции – повышение ответственности за чистоту окружающей среды и формирование культуры поддержания чистоты природы.