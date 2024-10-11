Экоакция «Таза бейсенбі» прошла в Астане

В Алматинском районе Астаны прошла экоакция «Таза бейсенбі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Более 30 человек приняли участие в экоакции, организованной совместно с районным акиматом и городским филиалом партии AMANAT.
«Акция прошла в парке у монумента «Отан Ана». Здесь мы собрали листья, которые выпали в осенний период», – рассказал главный специалист производственно-технического отдела акимата района Алматы Нурберген Нурмухамбет.
Цель экоакции – повышение ответственности за чистоту окружающей среды и формирование культуры поддержания чистоты природы.
«Сегодня я принял участие в работе по очистке одного из парков нашей столицы от осенней листвы. И город, и природа, и воздух – сокровища, общие для всех людей. Поэтому важно содержать наше окружение в чистоте», - отметил участник акции, член столичного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» Турабек Алханов.