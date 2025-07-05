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В честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Ориентировочное время запуска фейерверка в 23:00 часов с Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады.

Напомним, 6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.