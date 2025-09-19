20 сентября в столице пройдет общегородской субботник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Фото: акимат Астаны

Планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

В ходе масштабной уборки также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы. Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и выйти на уборку.

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города. Экоакция начинается с 10.00 часов.