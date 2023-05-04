В Астане проведут международный турнир по греко-римской борьбе
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Аманжолова Айман
В столице пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти первого казахского олимпийского чемпиона и чемпиона мира по этому виду спорта, труженика Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт акимата Астаны.
На турнире лучшие борцы мира будут соревноваться в 10 весовых категориях.
Официальная церемония открытия состязаний состоится 16 мая в 17:30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК, акиматом города Астаны и Федерацией борьбы.
Вход для болельщиков и зрителей свободный.