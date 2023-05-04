В Астане проведут международный турнир по греко-римской борьбе

В столице пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти первого казахского олимпийского чемпиона и чемпиона мира по этому виду спорта, труженика Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт акимата Астаны.