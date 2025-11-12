В Астане служебная собака обнаружила гашиш в авто

Закон и Порядок,Столица
69
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пес по кличке Байкал служит в полиции уже 4 года

Фото: пресс-служба МВД РК

В Астане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора  2025» сотрудники полиции предотвратили преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, на блокпосту «Куйгенжар» полицейские остановили автомобиль BMW для проверки. В ходе осмотра служебная собака Байкал из центра кинологической службы учуяла в салоне транспортного средства запрещенные вещества и подала сигнал. Всего за 5 минут полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля вещество, похожее на гашиш.

На месте происшествия был задержан 33-летний подозреваемый, уличенный в хранении наркотических средств. По данному факту начато досудебное расследование.

«В центре кинологической службы департамента полиции Астаны несут службу более 50 служебных собак, большинство из которых специализируются на поиске наркотиков, взрывчатых веществ, розыске людей и выявлении следов преступлений», − проинформировали в правоохранительных органах.

Собака по кличке Байкал относится к породе ротвейлер. Она служит в полиции уже 4 года, основная задача  поиск наркотических веществ. Байкал обучен определять запахи через игровые методы и благодаря своей точности и настойчивости помог раскрыть ряд преступлений, рассказали в полиции.

#собака #служба #гашиш

