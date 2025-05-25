В Астане состоялся День открытых дверей Cardiff University Kazakhstan

Образование
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Сегодня, 25 мая, в Астане состоялся День открытых дверей будущего филиала Cardiff University Kazakhstan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки РК

Фото: Минобразования РК

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич, главный операционный директор Cardiff University доктор Паула Сандерсон, директор по международному сотрудничеству Анна Морган и другие представители университета.

В своем выступлении министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что в рамках поручения Главы государства об открытии филиалов ведущих зарубежных университетов на территории Казахстана, министерство активно реализует данную инициативу. Одним из ключевых результатов этой работы стало сотрудничество с Кардиффским университетом – одним из ведущих вузов Великобритании, входящим в престижную группу Russell Group и стабильно занимающим высокие позиции в мировых рейтингах QS World University Rankings и Times Higher Education.

Отметим, что 14 августа 2024 года состоялся первый визит казахстанской делегации в Кардиффский университет, по итогам которого был подписан трехсторонний меморандум между Министерством науки и высшего образования РК, Общественным фондом «Qualified Centre of Education» и Cardiff University о создании филиала в Астане. 20 ноября 2024 года, в ходе ответного визита делегации Кардиффского университета в Казахстан, был подписан двусторонний договор о начале детальных переговоров. 25 февраля 2025 года прошел очередной визит представителей вуза, в ходе которого были финализированы академические программы и обсуждены ключевые вопросы сотрудничества.

В сентябре 2025 года в Астане откроется полноценный образовательный кампус Cardiff University Kazakhstan, рассчитанный более чем на 2000 студентов. Это будет первый в Казахстане филиал зарубежного университета с высоким академическим рейтингом, который будет реализовывать образовательные программы под прямым управлением головного вуза. Кампус станет центром академического превосходства, научных исследований и международных проектов, привлекая ведущих преподавателей из Cardiff University, а также талантливых студентов со всей страны и из-за рубежа.

Филиал начнет свою работу с подготовки студентов по программе Foundation с уклоном в направления STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и Бизнес уже в 2025 году. С 2026 года начнутся бакалаврские программы по следующим направлениям как компьютерные науки, управление бизнесом, гражданское строительство, геология и разведка месторождений полезных ископаемых.

Филиал начнет свою работу с подготовки студентов по программе Foundation с фокусом на STEM-направления (наука, технологии, инженерия, математика) и бизнес. С 2026 года стартуют бакалаврские программы по таким направлениям, как компьютерные науки, управление бизнесом, гражданское строительство, геология и разведка месторождений полезных ископаемых.

Обучение будет проходить в течение четырех лет: один год Foundation и три года бакалавриата. Преподавание полностью на английском языке, в учебный процесс будут вовлечены преподаватели из числа академического состава Cardiff University. Кампус в Астане будет предоставлять возможность академической мобильности, а также комфортные условия проживания в общежитиях для иногородних и иностранных студентов.

Требования для поступления на Foundation-программу:

академический IELTS – не ниже 5.5 (по каждому компоненту не менее 5.0);

средний балл аттестата (GPA) – не ниже 4.0 из 5.0, при этом по математике – не ниже 4;

ЕНТ – от 50 баллов и выше (для поступающих на государственный грант).

#ВУЗ #день открытых дверей #Cardiff University Kazakhstan

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