В Астане состоялся концерт «PAGANINI & BRUCH»

Концертная программа объединила произведения выдающихся композиторов Никколо Паганини и Макса Бруха

Фото: Минкультуры РК

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт Казахского государственного симфонического оркестра «PAGANINI & BRUCH», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках мероприятия лауреату международных конкурсов Сагадату Омаргазину было вручено благодарственное письмо заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой. В поздравлении было особо отмечено высокое исполнительское мастерство музыканта, его вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и признание на международном уровне.

«Ваше яркое исполнительское искусство снискало признание среди любителей музыки и вносит значимый вклад в развитие казахской музыкальной культуры. Ваше творчество высоко оценивается не только в нашей стране, но и на международном уровне, способствуя укреплению авторитета национальной культуры», – говорится в письме.

Вечер открылся сочинениями великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. Со сцены прозвучали Концерт №1 для скрипки с оркестром, «Венецианский карнавал», а также концерт Макса Бруха в трех частях.

Солистами вечера выступили Сагадат Омаргазин и итальянский скрипач Давиде Алонья, за дирижерским пультом была Бахытжан Мусаходжаева. Сагадат Омаргазин – лауреат республиканских и международных конкурсов, победитель XIX Международного конкурса скрипачей имени Бетховена в Австрии. Особую атмосферу концерту придало выступление Давиде Алоньи, известного представителя европейской скрипичной школы, отмеченного ведущими музыкальными академиями Европы.

