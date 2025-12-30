В Астане создали новогоднюю елочку в стиле құрақ-көрпе

Столица
150

На бульваре Нуржол в Астане презентовали уникальный арт-объект, созданный творческими волонтерами, – эко-елку в стиле құрақ-көрпе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Этот проект, ранее реализованный в столице и пользовавшийся большой популярностью у жителей города, в этом году был представлен в обновленном  формате по просьбе горожан.

По словам организаторов, главная цель инициативы - адаптация национальных ценностей к современному городскому пространству.

«Проект эко-елки в стиле құрақ-көрпе вернулся в город по просьбе жителей. Впервые он был реализован в 2020 году. На этот раз для нас было важно не просто повторить идею, а обновить ее и дополнить новым контентом. Все текстильные игрушки для елки созданы руками горожан», – рассказала организатор проекта Рахима Мукушева.

В создании эко-елки и текстильных игрушек приняли участие более 50 волонтеров трех поколений – бабушек, мам, дочерей и внуков.

Всего за два дня изготовлено более 100 игрушек, которые заполнили символический «сундук добра».

Эти изделия стали неотъемлемой частью большого арт-объекта, который порадует жителей и гостей столицы.

Проект реализуется в рамках Года рабочих профессий в Казахстане и определяет значение труда, ремесленных навыков и профессий, передаваемых из поколения в поколение. Он также показывает, что рукоделие может стать прочной основой для культурных инициатив и творческой экономики.

#столица #елка

