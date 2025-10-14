В Астане стартовал отборочный Кубок Казахстана по конькобежному спорту

Спорт
125
Венера Баталова
корреспондент

Главная задача турнира - формирование окончательного состава команды Казахстана, который будет представлять страну в новом сезоне

Фото: НОК

Астана в эти дни принимает отборочный Кубок Казахстана по конькобежному спорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Соревнования собрали многих конькобежцев, среди которых также лидеры сборной.

Главная задача турнира - формирование окончательного состава команды Казахстана, который будет представлять страну в новом сезоне и поборется за олимпийские квоты на квалификационных этапах Кубка мира.

Отметим, что отбор на Олимпиаду-2026 будет производиться на четырех ЭКМ. Первый из них состоится с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити (США). Второй примет Калгари (Канада, 21-23 ноября).

Третий этап пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 5 по 7 декабря, а местом проведения четвертого значится Хамар (Норвегия). Он состоится с 12 по 14 декабря.

#Астана #Спорт #конькобежцы

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Сезон обещает быть интересным
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Акмолинский атлет Давид Дегтярев стал трехкратным чемпионом…
Казахстанские таеквондисты завоевали две медали на турнире …
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]