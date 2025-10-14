Главная задача турнира - формирование окончательного состава команды Казахстана, который будет представлять страну в новом сезоне

Фото: НОК

Астана в эти дни принимает отборочный Кубок Казахстана по конькобежному спорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Соревнования собрали многих конькобежцев, среди которых также лидеры сборной.

Главная задача турнира - формирование окончательного состава команды Казахстана, который будет представлять страну в новом сезоне и поборется за олимпийские квоты на квалификационных этапах Кубка мира.

Отметим, что отбор на Олимпиаду-2026 будет производиться на четырех ЭКМ. Первый из них состоится с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити (США). Второй примет Калгари (Канада, 21-23 ноября).

Третий этап пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 5 по 7 декабря, а местом проведения четвертого значится Хамар (Норвегия). Он состоится с 12 по 14 декабря.