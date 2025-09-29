Скрин с видео CTS

С 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

Это важный этап, который позволит проверить техническую готовность инфраструктуры, безопасность движения и удобство пользования для пассажиров. Составы LRT в столице будут курсировать в беспилотном режиме.

В ходе испытаний специалисты проверят рельсы, станции, контактные сети, подвижной состав, системы безопасности и управления движением. Отдельное внимание уделят подготовке персонала, отработке аварийных процедур и интеграции LRT с другими видами транспорта.

LRT оснащён аппаратно-программным комплексом GoA4 – это полностью автоматизированная система управления: движение, соблюдение интервала, остановка, открытие и закрытие дверей, заезд и выезд из депо и мойка выполняются системой без участия оператора.

«GoA4 – это высший уровень автоматизации рельсового транспорта, к которому стремятся многие города при строительстве новых линий или модернизации существующих. Для систем метро и LRT это означает повышение эффективности, безопасности и конкурентоспособности по сравнению с другими видами транспорта. Сегодня GoA4 уже внедрён в Сингапуре, Дубае и Китае, и такой же современный уровень будет реализован в Астане», – отметил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.

Комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев. На первом этапе тестирование начнётся между станциями №112–№113. Поезда будут двигаться от 10 км/ч с дальнейшим увеличением скорости и участков испытаний

В целях безопасности доступ на эстакаду и линию строго запрещён, так как контактная сеть находится под высоким напряжением 750V и представляет опасность для жизни. После завершения испытаний система LRT будет введена в эксплуатацию в 2026 году.