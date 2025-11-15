Для этого будут задействованы около 3300 сотрудников органов внутренних дел, передает Kazpravda.kz
На столичном стадионе «Астана Арена» 15 ноября состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека «Сарыарка» и спорткомплекса «Алау». Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.
Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка будет задействовано около 3300 сотрудников органов внутренних дел. Также организованы меры по сопровождению и контролю за иностранными болельщиками и гостями мероприятия.
Кроме того, для удобства болельщиков к месту проведения матча будут организованы автобусы, отправляющиеся со следующих точек сбора:
1. Парковка мечети «Хазрет Султан»;
2. Парковка «Столичный цирк»;
3. Парковка «Бас мешіт»;
4. Парковка «Центральный парк»;
5. Парковка спортивного комплекса «Казахстан».
Движение автобусов начнется с 16:00.
Призываем болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.