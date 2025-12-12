В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел

Столица
129

Республиканская ярмарка ремесел «Великий караван ремесленников Великой степи» пройдет в Астане с 13 по 15 декабря в торгово-развлекательном центре Astana Mall, расположенном по адресу: проспект Тәуелсіздік, 34, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: t.me/aqorda_resmi

Ярмарка проводится с 9.00 до 20.00 часов. Здесь посетители смогут увидеть уникальные изделия, созданные руками мастеров со всей страны.

В рамках ярмарки будут представлены: выставка оригинальных казахских изделий ручной работы, показ мод в национальном стиле, мастер-классы с участием известных ремесленников и дизайнеров, этнокультурная программа и возможность приобретения авторских изделий.

По словам организаторов, главная цель ярмарки - дать толчок развитию национального искусства, поддержать мастеров ремесел и подарить жителям особую этнокультурную атмосферу.

Вход для жителей и гостей города бесплатный. 

#Астана #столица

