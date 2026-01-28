Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении граждан, организовавших незаконный визовый бизнес на гражданах Турции.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В период 2020–2023 годы подсудимая организовала преступную группу с целью незаконной миграции граждан Турции, привлекая своих знакомых, включая граждан Турции и Казахстана. Среди них был сотрудник миграционной службы Алматы.

Они незаконно оформляли трудовые визы (категории С-3) для граждан Турции, используя поддельные документы и ЭЦП, без ведома иностранных граждан.

В ходе деятельности группы были зарегистрированы десятки ТОО с долями иностранных граждан, получены денежные средства и оформлены документы для получения виз незаконным путем.

Приговором суда организатор получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества; остальные участники - от 7 до 9 лет. Еще один был освобожден от основного наказания по амнистии.

Приговор суда не вступил в законную силу.