Общество
В Астане за ночь выпала месячная норма осадков – акимат
За минувшую ночь, с 20 на 21 августа, в Астане выпала почти месячная норма осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По данным городской администрации, все коммунальные службы работают в усиленном режиме: в городе задействовано 11 очистных сооружений, 2 пруда-накопителя, около 15 насосных станций, порядка 110 ассенизаторских машин и другой техники.



В ходе ночного объезда всех проблемных участков, затопленных в результате аномального ливня, заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов отметил, что основные работы ведутся на трех участках.

"Все слабые места, которые в городе есть, мы их знаем. Например, по проспекту Туран в первые 20 минут сильного залпового ливня накопилась вода, поэтому мы сразу же поставили 2 дополнительные передвижные насосные станции МЧС РК. Эти очистные сооружения перекачали 7 тысяч кубов в час. Еще один проблемный участок – это район Акбулак, улица Момышулы. Очистные сооружения, которые установлены там, сейчас на реконструкции, также на этом участке ведутся дорожные строительные работы. Так как город быстро растет, сейчас мы делаем проект, усиляем мощность, ставим 4 дополнительных бассейна. На данный момент временно дополнительно установлены две насосные и одна большая станции. Они тоже принимают порядка 7 тысяч кубов, поэтому там уже вода сходит. Третья слабая точка – это по улице Бараева. Как только дождь прекращается, в течение 30-40 минут мы устраняем потоп. Мы выкачиваем 50 тысяч кубов воды в час, это почти 1 миллион 200 в сутки", – рассказал заместитель акима Астаны в ходе ночного рейда.



Стоит отметить, что на сегодня система ливневой канализации города состоит из 13-ти очистных сооружений и 3-х прудов-накопителей, 18,9 тысячи смотровых и дождеприемных колодцев, около 398,8 км магистральных коллекторов ливневой канализации и лотково-арычной сети, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью 12,93 тыс. га. Суммарная мощность очистных сооружений составляет 215,46 тыс. м3/сут. До конца 2018 года с учетом выделенного финансирования планируется завершить строительство 2-х ОС (район Логистического центра, в районе транспортной развязки М-2), провести реконструкцию 7-ми насосных станций ливневой канализации (в районе ТД "Мечта", по улице Кудайбердиулы, по проспекту Абылай хана, в районе пересечения улиц Сыганак и Сауран, в районе подземного перехода по проспекту Республики, в районе ЖК "Французский квартал", в районе стадиона Астана-Арена), 2-х магистральных коллекторов ливневой канализации (по улице Габдуллина, в транспортной развязке по шоссе Алаш). Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить площадь водосбора на 609,4 га, обеспечить прирост совокупной мощности очистных сооружений на 12,2 тыс. м3/сут.



"А сейчас мы стоим на улице Мангилик ел, так вот вся вода с левого берега, например, с улиц № 27, Улы дала, Сыганак, Керей и Жанибек хандар уходит на улицу Туран, где у нас очистные сооружения. За счет этого, как вы видите, все основные магистральные улицы сухие, то есть ливневая канализация работает полным ходом", – отметил Косман Айтмухаметов.

По его словам, каждый раз, когда объявляется штормовое предупреждение, проверяется функционирование всех очистных сооружений.

"Мы отрабатываем все заявки, которые поступают, работы по устранению последствий стихии велись всю ночь", – добавил заместитель акима Астаны.

На данный момент ситуация, несмотря на аномальные осадки, выпавшие накануне, находится под контролем. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основные места подтопления устранены.

По словам синоптиков, менее чем за сутки объем осадков, выпавших в городе, превысил месячную норму. Вместе с тем, по прогнозам, дождливая погода в Астане сохранится ближайшие трое суток.


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