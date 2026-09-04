Аэропорт в Астане завершил финансовый год с убытками

В связи с этим в аэропорту реализуется антикризисная программа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» завершило финансовый год с убытком в размере 6,9 млрд тенге. Общий совокупный доход составил 4 млрд тенге, а имеющийся с прошлых лет непокрытый убыток общества по состоянию на конец 2025 года достиг 36 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта

«В целях улучшения финансового положения в аэропорту реализуется антикризисная программа. Она предусматривает оценку экономической обоснованности и безубыточности действующих тарифов с учетом фактической себестоимости оказываемых услуг, повышение эффективности операционной деятельности и использование внутренних резервов предприятия. В условиях изменения модели реализации авиационного керосина основной акцент сделан на улучшении финансового результата за счет операционной деятельности», - говорится в сообщении.

Несмотря на наличие убытка по итогам 2025 года, в текущем году аэропорт демонстрирует положительную динамику по ряду ключевых производственных и коммерческих показателей.

По данным пресс-службы, на деятельность аэропорта негативно в первом полугодии повлиял ряд внешних и производственных факторов. В их числе - проведение ремонта взлетно-посадочной полосы с ограничением ее работы в дневное время, рост стоимости авиационного керосина, а также отмена части международных рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, вследствие которой было отменено порядка 1,1 тыс. рейсов.

За январь–июль 2026 года Международный аэропорт Астаны обслужил 5,4 млн пассажиров против 5,3 млн пассажиров за аналогичный период прошлого года. Таким образом, пассажиропоток увеличился на 1,3%. Положительная динамика наблюдается и по количеству рейсов. За семь месяцев 2026 года выполнено свыше 25 тыс. внутренних рейса против 24 тыс. годом ранее - рост составил около 2%. Количество международных рейсов увеличилось с 12 тыс. до 12,4 тыс. или более чем на 3%.

Одним из наиболее заметных результатов стал рост объемов обработки грузов и почты. За январь–июль 2026 года аэропорт обработал 8,9 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. Рост составил более 20%.

Положительная динамика отмечается и в неавиационной деятельности. По итогам января–июня 2026 года неавиационные доходы достигли 7,2 млрд тенге против 5,8 млрд тенге за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 24%.

Таким образом, до конца текущего года акционер аэропорта - акимат города Астаны - совместно с руководством Международного аэропорта Астаны продолжит работу по улучшению финансовых и операционных показателей в рамках принятой антикризисной программы. Основной акцент будет сделан на повышении эффективности деятельности, развитии коммерческих направлений. Кроме того, отдельное внимание будет уделено укреплению сотрудничества с авиакомпаниями в целях дальнейшего развития и расширения маршрутной сети аэропорта.