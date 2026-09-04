Жительница ВКО впервые получила удостоверение личности в 69 лет

Фото: Polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области 69-летняя Татьяна Владимировна Ригер впервые в жизни получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Долгое время женщина жила без действующих документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, который впоследствии был утрачен. По различным жизненным обстоятельствам Татьяна Владимировна долгое время не могла заняться восстановлением документов.

Недавно женщина обратилась в миграционную службу города Риддера. Сотрудники оказали ей необходимую помощь: помогли собрать документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы. После завершения всех необходимых процедур в конце августа Татьяна Владимировна получила свое первое удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Теперь перед ней открылись новые возможности — женщина сможет в полной мере пользоваться своими правами, получать государственные и социальные услуги без ограничений, связанных с отсутствием документов. Татьяна Владимировна поблагодарила сотрудников миграционной службы за внимание, поддержку и помощь в решении важного для нее вопроса.



