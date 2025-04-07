В Астану пригласили 600 иностранных гостей

Международное сотрудничество
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29-30 мая в столице состоится Международный Форум Астана (AIF2025) – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа Форума охватывает ключевые вызовы современности, включает пленарную сессию и 25 дискуссионных площадок. Ожидается участие порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организации, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.

В 2025 году AIF будет сосредоточен на трех ключевых направлениях глобальной повестки:
• Внешняя политика и международная безопасность 
• Энергетика и изменение климата 
• Экономика и финансы 

Международный Форум Астана 2025 проводится в эпоху глобальной конкуренции за инвестиции и демонстрирует открытость Казахстана миру. Задача Форума – быть значимой платформой для открытого диалога и привлечения зарубежного капитала, заключения стратегических соглашений и продвижения инициатив, направленных на экономическое развитие. 

В преддверии AIF2025 запланирован ряд бизнес-форумов, направленных на укрепление экономических связей с ключевыми партнерами Казахстана.

#Астана #форум

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