29-30 мая в столице состоится Международный Форум Астана (AIF2025) – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики
Программа Форума охватывает ключевые вызовы современности, включает пленарную сессию и 25 дискуссионных площадок. Ожидается участие порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организации, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.
В 2025 году AIF будет сосредоточен на трех ключевых направлениях глобальной повестки:
• Внешняя политика и международная безопасность
• Энергетика и изменение климата
• Экономика и финансы
Международный Форум Астана 2025 проводится в эпоху глобальной конкуренции за инвестиции и демонстрирует открытость Казахстана миру. Задача Форума – быть значимой платформой для открытого диалога и привлечения зарубежного капитала, заключения стратегических соглашений и продвижения инициатив, направленных на экономическое развитие.
В преддверии AIF2025 запланирован ряд бизнес-форумов, направленных на укрепление экономических связей с ключевыми партнерами Казахстана.