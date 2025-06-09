Atyrau Creative Hub - это общая площадка для творческой талантливой молодежи и профессионалов региона. Хаб оснащен библиотекой, фотостудией, конференц-залом и другими кабинетами
В Атырау открылось новое творческое пространство - Atyrau Creative Hub. Проект реализуется при поддержке управления внутренней политики Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz
По словам руководителя проекта Нурсултана Зиядаева, Atyrau Creative Hub - это не просто творческая площадка, это важный культурный центр, который поддерживает новые идеи и региональное сотрудничество.
- Главная цель проекта - поддержать атыраускую молодежь и придать импульс развитию креативной индустрии. Хаб охватывает направления развития творчества, предпринимательства, образования и другие. Инициатива направлена на развитие креативной индустрии в регионе и повышение творческого потенциала молодежи, - сказал Нурсултан Зиядаев.
В рамках церемонии открытия, организованной творческой группой BookCrossing и литературным квизом Shyraq, была представлена авторская ярмарка продукции местных ремесленников и представителей малого бизнеса, уникальная музыкальная программа, подготовленная местными актерами и режиссерами, книжный обмен и литературная викторина.