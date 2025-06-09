В Атырау открылся креативный хаб

Культура и общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Atyrau Creative Hub - это общая площадка для творческой талантливой молодежи и профессионалов региона. Хаб оснащен библиотекой, фотостудией, конференц-залом и другими кабинетами

Фото: РСК

В Атырау открылось новое творческое пространство - Atyrau Creative Hub. Проект реализуется при поддержке управления внутренней политики Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz

По словам руководителя проекта Нурсултана Зиядаева, Atyrau Creative Hub - это не просто творческая площадка, это важный культурный центр, который поддерживает новые идеи и региональное сотрудничество.

- Главная цель проекта - поддержать атыраускую молодежь и придать импульс развитию креативной индустрии. Хаб охватывает направления развития творчества, предпринимательства, образования и другие. Инициатива направлена на развитие креативной индустрии в регионе и повышение творческого потенциала молодежи, - сказал Нурсултан Зиядаев.

В рамках церемонии открытия, организованной творческой группой BookCrossing и литературным квизом Shyraq, была представлена авторская ярмарка продукции местных ремесленников и представителей малого бизнеса, уникальная музыкальная программа, подготовленная местными актерами и режиссерами, книжный обмен и литературная викторина.

 

#открытие #хаб #креатив #Atyrau Creative Hub

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