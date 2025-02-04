В Атырауском историко-краеведческом музее проходит выставка «Золото сарматов»

Здесь представлены результаты научно-исследовательских работ, проведенных археологами в предыдущие два года.

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Исследования велись на курганах «Карабау-2» и «Каракудук-1,2», которые имеют статус памятников истории и культуры местного значения.

– Курган «Карабау-2», расположенный в десяти километ­рах к северу от села Карабау, имеет диаметр 70 метров и высоту три метра. Его еще называют царским. В результате проведенных в 2023–2024 годах исследований было изучено девять погребений, причем установлено, что семь из них не подвергались разграблению. В ходе раскопок трех погребений, относящихся к V веку до нашей эры, найдены различные украшения и предметы из золота, выполненные в зверином стиле, оружие, а также сосуды разнообразных форм из бронзы, керамики и кости. Все это свидетельствует о том, что курган является уникальным памятником погребения сарматских вождей, – рассказал директор музея Муханбеткали Кипиев.

В погребениях были также обнаружены серебряная пикто­грамма с изображениями сайгака и волка, золотые ювелирные изделия, керамическая посуда, различные предметы быта, бронзовые котлы, оружие из железа и бронзы – акинак, наконечники стрел, фрагмент копья.

– Найденные предметы изготовлены из золота. Представленные на выставке археологические находки демонстрируют высокий уровень развития сарматских племен, обитавших в ранние периоды на территории атырауского региона. Они наглядно свидетельствуют о наличии ремесел, военного искусства, религиозных обрядов кочевников, – подчеркнул Муханбеткали Кипиев.

По словам руководителя археологической группы Марата Касенова, предположения ученых о том, что территорию атырауского региона занимала Сарматская империя, подтвердились.

– По результатам проведенных нами раскопок можно утверждать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являлись центром огромной империи. Общее количество найденных здесь артефактов достигает тысячи, сто из них составляют золотые украшения. Они созданы на основе анималистического стиля: это изображения леопарда, кабана, тигра, сайгака. Обнаружены также две деревянные чаши, в настоящее время они находятся на реставрации, – отметил Марат Касенов.

При раскопках кургана «Карабау-2» были найдены два камня с золотой ручкой. Ранее сарматы определяли подлинность и качество золота с помощью этого камня. В настоящее время такие камни используют те, кто занимается покупкой золота. Также в местах захоронения были обнаружены золотые наклейки на одежде, а также золотой браслет весом 370 г с изображением леопарда.

По словам археологов, в настоящее время в Атырауской области насчитывается около 500 сарматских чумов.