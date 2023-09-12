В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ

С аварийными школами тоже не все так гладко. Как отметил аким области Серик Шапкенов на августовской конференции, «проверяя все учебные заведения, мы до сих пор переводим некоторые школы в категорию аварийных». Проблема ведь не только в старых школах, но и в недавно построенных. Качество их строительства явно хромает. Однако на данный момент родителей и учащихся больше волнует именно учеба в три смены. Из-за ремонта школ, которые ведутся до сих пор, многим приходятся тесниться в других учебных заведениях.

По данным руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, в новом учебном году в Атырау свои двери для учащихся открыли 64 школы. В 2023-м были отремонтированы пять школ города. Ремонт еще пяти продолжается.

Недовольство родителей школьников, видимо, поспособствовало проведению рейда надзорным органом по учебным заведениям областного центра. В итоге, как резюмировал заместитель прокурора города Атырау Мирас Жалмурзин, учитывая большой объем работ, необходимо увеличить количест­во рабочих и ускорить темпы строи­тельства.

– Следует провести совместное совещание с отделом образования и руководством двух компаний-подрядчиков, которые должны лично контролировать ход строительства данных образовательных объектов, – сказал Мирас Жалмурзин.

Тем временем, к примеру, в городской школе № 3 учатся школьники из соседней, где до сих пор идет ремонт. В 97 классах занимаются 2 342 ребенка, хотя вместимость здания составляет 750 мест. Такая ситуация и в других школах, где, кроме своих учащихся, обучаются школьники из других учебных заведений.

В некоторых школах, несмот­ря на то что ремонтные работы не закончены, решили начать учебный процесс 1 сентября. Так было в школе № 31. Однако уже с 11 сентября учащихся на неделю отправили на дистанционное обучение. За это время строители должны поменять электропроводку.

Как отмечается, нехватка школ связана с ростом населения и миграцией людей из села в город. Трехсменные школы будут полностью ликвидированы к 2025 году.