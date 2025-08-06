В августе Туркестан примет международную выставку ремесел

Венера Баталова
корреспондент

Международная выставка ремесел «Туркестан – город мастеров» пройдет на территории нового Центра ремесел — масштабного туристического кластера, строящегося в культурно-духовном центре региона городе Туркестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В преддверии выставки Туркестан посетил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев. В рамках поездки он ознакомился с ходом строительства Центра ремёсел — одного из ключевых объектов туристической инфраструктуры региона. Проект охватывает территорию площадью 2,5 гектара и включает 25 архитектурных объектов: ремесленные мастерские, выставочные павильоны, гостиницы, торговые и общественные зоны. Общая стоимость частных инвестиций, за счет которых реализуется проект, составляет 5,5 млрд тенге.

«Выставка «Туркестан – город мастеров» станет первым крупным мероприятием, проводимым на территории нового Центра. Проведение выставки направлено на расширение туристического потенциала страны, поддержку творческой индустрии, укрепление культурной идентичности», - отметил он.

По информации Управления туризма области, на мероприятии ожидается участие более 140 мастеров декоративно-прикладного искусства из Казахстана и других стран. Посетители смогут не только увидеть и приобрести уникальные изделия, но и лично познакомиться с мастерами, узнать больше о традиционных и современных техниках ремесленного производства.

Кроме того, в программе мероприятия — шоу воздушных шаров, автомобильное шоу AVTOFEST, гастроярмарка с национальными блюдами, розыгрыши призов, сценические игры и концертная программа с участием известных казахстанских артистов.

Придание городу особого статуса в 2025 году стало новой вехой в его развитии. Туркестан не только признан столицей туризма тюркского мира, но и с 2025 года официально носит статус города ремесленников, что предполагает поддержку мастеров, сохраняющих историко-культурные традиции страны.

