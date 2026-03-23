Один человек погиб, двое - доставлены в больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В поселке Бестобе Акмолинской области на шахте «Новая» ТОО «Казахалтын» произошел несчастный случай с участием нелегальных старателей. Под завалом оказались три человека.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 23 марта т.г. на нижнем горизонте шахты в п. Бестобе трое незаконных старателей получили травмы. В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются», — сообщили в полиции Акмолинской области.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне незаконной добычи полезных ископаемых. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.