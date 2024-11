Обратимся к историческим источникам

Мавзолей Жошы-хана в области Улытау за короткое время был отреставрирован и превращен в музей под открытым небом. В 2024 году на заседании Национального курултая в Атырау Глава государства отметил определяющую роль Улуса Жошы и потомков Жошы на протяжении шести столетий в судьбе целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство. В этом году в Астане и в Алматы проведены международные научно-практические конференции, посвященные 800-летию Улуса Жошы.

Все это, по моему мнению, способствует повышению уровня сознания нации, позволяет определить ей свое место в глобальном мире, объединяет ее вокруг фундаментальных историчес­ких ценностей нашего народа, а также является важным ориентиром для подрастающего поколения.

Как известно, основатель Великой империи Шынгыз-хан (по «Жамиг ат-тауарих») еще при жизни поделил завоеванные им страны на четыре улуса и закрепил их за четырьмя свои­ми сыновьями. Жошы является старшим сыном Шынгыз-хана и предком всех казахских ханов. Поэтому история Шынгыз-хана и его потомков прежде всего является историей всего казахского народа.

Однако ответственные лица по подготовке тома об Улусе Жошы и отдельные отечественные ученые-историки в своих выступлениях в СМИ продолжают повторять данные советской историографии о том, что Шынгыз-хан родился на территории нынешней Монголии и является «монголом», его потомки были отречены только в третьем и последующем поколениях. Хотя в признанных всеми учеными мира книгах Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» (1316 год), Шараф ад-дина Йазди «Зафар нама» (1425) и Мирзы Улугбека «Турт улус тарихи» (1425) на персидском языке, которые в 2018–2024 годы были переведены Зарипбаем Оразбаем и мною с персидского на казахский и русский языки, нет ни одного слова «монгол», зато неоднократно указывается, что предки Шынгыз-хана и он сам относятся к мугулской ветви тюрков.

В указанных книгах приведены данные о кровнородственных связях Шынгыз-хана и Амира Темира, родословная которых восходит к Ное (Нуху а.с.). Сын Ноя по имени Яфас отправился на Восток и обосновался в местности Каракурум у подножия гор Алатау (Уртак) и Каратау (Куртак) в нынешней Туркестанской и Жамбулской области Казахстана, вел кочевой образ жизни. Своих потомков Яфас отправил на север, северо-восток и северо-запад. Потомков сына Яфаса по имени Турк стали называть турками, а места их проживания ‒ Туркестаном. Он стал их первым ханом, внед­рил институты государственного управления и ханскую структуру в Туркестане. Все народы мира тюркского происхождения считаются его потомками.

Созданное Турком государство передавалось в наследство от поколения к поколению (Турк – Алынжа-хан – Дебакуй – Гук – Алынжа-хан – Мугул-хан – Кара-хан). У второго Алынжа-хана были сыновья-близнецы, которых звали Татар и Мугул. Потомки Татара стали именоваться татарами, потомки Мугула – мугулами.

Так в истории древних тюркских народов сформировались два крупных племенных союза. Ханская династия начиналась от Татара и Мугула.

В эпоху Шынгыз-хана тюркские и мугулские племена проживали от Дешт-и Кыпшака до реки Ангара в Сибири. Земли от Алтая до Баргузинской степи на Востоке Байкала назывались Мугулистаном.

Об этом я уже писал в своей книге «Шынгыз хан» (Астана, 2022) и в своих статьях в «Казах­станской правде» в этом году под названиями «Ответственность перед предками и потомками» (16 февраля) и «Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых» (20 июня).

Следует отметить, что, кроме вышеназванных книг Рашид ад-дина, Йазди и Улугбека, во всех значимых исторических трудах средневековья и более позднего периода на арабском, персидском и тюркском языках, в том числе Ата-Малика Джувейни, Ибн аль Асира, Абульгазы Бахадура и других авторов, также утверждается о принадлежности Шынгыз-хана к мугулской ветви тюрков.

Первый император древних могулов и татар

В этом плане представляет особый интерес обнаруженная мною в октябре 2024 года в архиве Библиотеки Конгресса США книга французского востоковеда Франсуа Пети де ла Круа (1622–1695) на английском языке под названием «История Чингисхана Великого, Первого императора древних могулов и татар». Она была опубликована в 1722 году в Лондоне его сыном, также носившим имя Франсуа Пети де ла Круа. Эта книга переведена с французского на английский язык П. Обен, английской писательницей, драматургом, поэтессой и переводчицей, и хранится в Библиотеке Конгресса США с 1800 года.

По словам Франсуа Пети де ла Круа, он написал указанную книгу по заданию первого минист­ра Франции при короле Людовике XIV Жан-Батиста Кольбера. Этот министр отправил его в раннем возрасте на Ближний Восток. В течение десяти лет он находился в Сирии, Персии и Турции, где выучил арабский, персидский и турецкий языки и собрал материалы, которые использовал в будущих работах.

Франсуа Пети де ла Круа (1653–1713) занял должность переводчика при дворе короля Франции после смерти своего отца в 1695 году. Он перевел вышеназванную книгу Шарафа ад-Дина Али Йазди «Зафар нама» на французский язык, она была опубликована после смерти Франсуа Пети де ла Круа (4 тома, Париж, 1722; английский перевод Дж. Дарби, Лондон, 1723). Данная книга мною была обнаружена в Нацио­нальной библиотеке Нидерландов в Гааге.

Приведенные в книгах Франсуа Пети де ла Круа и его сына сведения также подтверждают этническую принадлежность Шынгыз-хана к мугулской ветви тюрков. А также все другие данные, связанные с появлениями племен под названиями турки, мугулы и татары, которые были изложены в книгах Рашид ад-дина, Йазди и Улугбека, в том чис­ле о родственных отношениях Шынгыз-хана и Амира Темира, но с некоторыми искажениями в написании названий отдельных собственных имен (например, Чингисхан вместо Шынгыз-хан), племен («могул» вместо «мугул»), земель, гор, рек и озер.

Такие искажения, разумеется, связаны с особенностями произношения и написания слов на разных языках, а также с объективными и субъективными факторами тех эпох, когда эти книги сначала были написаны на одном языке (арабском, персидском или на тюркском), а затем в последующие века были переведены на другие языки (французский, английский, немецкий и русский).

Франсуа Пети по этому поводу в своей книге о Шынгыз-хане написал, что большая часть европейских авторов, в том числе Марко Поло, опубликовавших переводы восточных книг, так исказили и написали имена собственные по своему усмотрению, что их едва можно узнать. По моему мнению, именно по этой причине история тюркских племен и Шынгыз-хана дошла до мировой общественности в XVIII веке в таком искаженном виде.

Последующее изменение исконного названия этнонима «мугул» на «монгол» связано с И. Н. Березиным, который перевел отрывки из книги Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» под названием «История монголов» и «История Чингисхана» в 1858–1888 годах, а также с ее академическим переводом на русский язык советскими учеными в 1936–1960 годы.

Следует отметить, что авторы академического издания «Джамиʹ ат-таварих» 1952 года в разделе «Оглавление», говоря о тюркских племенах, называют их «монголами» и тут же дают вариант этнонима – «мугул», обозначая его в скобках [мугул]. Далее, говоря о топониме «Монголия», приводят его варианты – [Мугулистан, Могулистан].

Франсуа Пети де ла Круа, докладывая об истории Шынгыз-хана Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому, отметил, что «Чингисхан превзошел всех своих предшественников храбростью и удачей и стал монархом (хотя и нерожденным королем) всей Татарии, Персии, большей части Китая и многих других обширных стран, донес свое победоносное оружие до Московии. Чингисхан был мудрым, справедливым, выдержанным правителем и великим полководцем... Пусть слава и удача сопутствует всем Вашим начинаниям, которые сопутствовали Ему, пусть Ваше потомство будет столь же известно, как был известен его преемник и достопочетный Тамерлан...»

Особый интерес, на мой взгляд, в книге Франсуа Пети представляет карта Северной части Азии, которая была нарисована одним из лучших географов того времени – Гийомом Делильем по указанию Пети и его отца. В указанной карте обозначены территории Мугулистана (Mogolistan), государства дулатов ‒ Моголстан (The country of the Getes) и других государств средневековья, а также ареалы проживания основных мугулских и тюркских племен в эпоху Шынгыз-хана (мугулов-дурликкенов, нирун-мугулов, нирун-киятов, кораласов, жалайыров, керейтов, найманов, меркитов, татар, калмыков, кыпшаков, уйгур, тангутов, каракитаев и многих других), описанные в книге «Жамиг ат-тауарих» Рашид ад-дина. В их написании и размещении тоже есть некоторые незначительные ошибки, связанные, скорее всего, с уровнем развития географической науки в те века и неизученностью Сибири. Однако это ни в коем случае не уменьшает ценность указанной карты.

В трудах Франсуа Пети де ла Круа и его сына опубликованы списки десятков восточных и европейских авторов средневековья и более позднего периода, чьи произведения были использованы ими, в том числе Рашид ад-дина, Йазди и Улугбека, приведены выдержки из них, даны краткие жизнеописания этих авторов и соответствующие комментарии к ним. Там, надо подчеркнуть, могут быть доселе неизвестные нам данные о Шынгыз-хане и его потомках. Поэтому государственным институтам нашей страны следует организовать перевод трудов Франсуа Пети де ла Круа и его сына, а также других авторов, которые могут быть полезными при написании отдельного тома об Улусе Жошы и Золотой Орде. При этом дальнейшее повторение искаженных данных советской историографии считаю недопустимым.

Как было сказано выше, Шынгыз-хан все завоеванные страны и территории поделил между своими сыновьями. В 1269 году решением Таласского курултая, который был созван по инициативе Кайду-хана (правнука Шынгыз-хана), образовались три самостоятельных от Кубылай-кагана государства: Улус Жошы (Улык улус), Улус Кайду-хана (в начале XIV века в этом улусе и в восточной части Улуса Шагатая появилось государство дулатов – Моголстан) и Улус Шагатая (в 1369 году на западе этого улуса возникло государство, основанное Амиром Темиром из рода барлас, родственником Шынгыз-хана). В 1465 году на земле Шу и Козыбас в западной части государства Моголстан на историческую арену вышло Казахское ханство, основанное потомками Жошы – султанами Кереем и Жанибеком.

История вышеназванного Моголстана изложена в книге известного ученого и государственного деятеля средневековья Мухаммеда Хайдара Дулати под названием «Тарих-и Рашиди» на персидском языке. Эта книга впервые была переведена на казахский язык востоковедом, доктором филологических наук Исламом Жеменей в 2003 году и переиздана в 2014-м. В ней представлены ценные сведения об истории образования Моголстана, государства Амира Темира и Казахского ханства.

В 2025 году исполняется 560 лет с момента образования Казахского ханства. В связи с этим считаю целесообразным приступить к исследованию биографии Кайду-хана, внука Угетай-кагана, который стоял у истоков создания названных выше улусов, до конца жизни боролся за их независимость и был похоронен на казахской земле.