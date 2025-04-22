«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках

История
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Аида Ахметова

Книги были подготовлены известным государственным и общественным дея­телем, доктором политических наук Ержаном Исакуловым на основании данных, изложенных в признанных учеными мира средневековых книгах Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих», Шараф ад-дина Йазди «Зафар нама», Мирзы Улугбека «Турт улус тарихы» и Рузбихана «Мехман нама-и Бухара» на персидском языке. Эти труды впервые были переведены на казахский язык в 2011–2024 годах Зарипбаем Оразбаем – уникальным переводчиком с арабского, персидского и шагатайского языков.

В настоящих изданиях представлены история появления тюркских народов и их много­численных ветвей, в том числе мугулских и других племен, ныне входящих в состав казахского народа; территория проживания этих племен в евразийском пространстве; родословная Шынгыз-хана. Его предки, принадлежащие племени ашина мугулской ветви тюрков, в VII веке прибыли в Южный Алтай и обосновались в долинах гор Бурхан Калдун вдоль рек Бухтарма, Курчум и Черный Иртыш, расположенных на территории современного Восточного Казахстана. Они жили в непосредственном соседстве с племенами жалайыров, кереев и найманов. В данных изданиях представлены ценные старинные карты, документальные материалы, а также развернутые научные комментарии автора.

В результате проведенного всестороннего исследования и сравнительного анализа данных Ержан Исакулов и Зарипбай Оразбай сделали однозначный вывод: Шынгыз-хан и его сыновья родились и были похоронены на нынешней казахской земле.

Шынгыз-хан родился в 1155 году вблизи места впадения нынешней реки Бухтарма в Иртыш. Его ставка находилась в долине Каракурум на правом берегу Иртыша. Ставки его сыновей располагались: Жошы – на Иртыше и в горах Алтая, Шагатая – в Алмалыке и Бесбалыке, Угетая – в районах рек Емел и Кобык, Толе – в ставке своего отца.

В «Краткой истории Шынгыз-хана» описаны ранее неизвестные данные о кровнородственных связях Шынгыз-хана и Амира Темира, родившегося в Шагатайском улусе через сто лет после Великого императора. Приведенные факты свидетельствуют, что город Отырар был целым во время его осады Бурындык-ханом в начале XVI века, то есть через 280 лет после прихода Шынгыз-хана в Отырар. Таким образом, утверждение, что Шынгыз-хан разрушил город Отырар, не соответствует истине.

Также названы причины, послужившие появлению слова «монгол», указаны ошибки, имевшие место из-за неправильной транскрипции, и неточности, допущенные при переводе книги Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» на разные языки. Все это привело к искажению истории тюркских народов и биографии Шынгыз-хана. Так, местом его проживания была указана территория нынешней Монголии, а все мугулские племена названы «монголами».

Автор убежден, что настало время исправить эти ошибки, вернуть Шынгыз-хана и его подлинную историю в Казахстан.

Книги адресованы ученым и специалистам по востоковедению, а также широкому кругу читателей, интересующихся деятельностью великих завоевателей мира, древней историей тюркских племен и родов, ныне входящих в состав казахского народа.

С электронными версиями указанных книг можно ознакомиться на сайте bekasyl.kz.

#история #книги #Шынгыз-хан

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