«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
11
Аида Ахметова
Книги были подготовлены известным государственным и общественным деятелем, доктором политических наук Ержаном Исакуловым на основании данных, изложенных в признанных учеными мира средневековых книгах Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих», Шараф ад-дина Йазди «Зафар нама», Мирзы Улугбека «Турт улус тарихы» и Рузбихана «Мехман нама-и Бухара» на персидском языке. Эти труды впервые были переведены на казахский язык в 2011–2024 годах Зарипбаем Оразбаем – уникальным переводчиком с арабского, персидского и шагатайского языков.