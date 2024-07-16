В Боливии обнаружили газ объемом 48 млрд кубометров

Фото: pixabay.com La-Paz Andes

Власти Боливии сообщили о том, что обнаружили один из крупнейших в стране запасов природного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

По словам президента Луиса Арсе, его объем превышает 1,7 трлн куб. футов, что эквивалентно 48 млрд кубометров.

«Подтвержденные запасы составили 1,7 трлн куб. футов», - написал Арсе в своих социальных сетях.

По его словам, оно занимает третье место в стране. Отмечается, что эти запасы были обнаружены на севере департамента Ла-Пас.

Арсе также добавил, что разведку в этом районе вели с 2022 года. Там также были обнаружены запасы жидких углеводородов.