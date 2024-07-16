В Боливии обнаружили газ объемом 48 млрд кубометров

В мире, Нефть и Газ
162
Айман Аманжолова
[email protected]

Президент республики Луис Арсе назвал находку «мегаместорождением»

Фото: pixabay.com La-Paz Andes

Власти Боливии сообщили о том, что обнаружили один из крупнейших в стране запасов природного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

По словам президента Луиса Арсе, его объем превышает 1,7 трлн куб. футов, что эквивалентно 48 млрд кубометров.

«Подтвержденные запасы составили 1,7 трлн куб. футов», - написал Арсе в своих социальных сетях.

По его словам, оно занимает третье место в стране. Отмечается, что эти запасы были обнаружены на севере департамента Ла-Пас.

Арсе также добавил, что разведку в этом районе вели с 2022 года. Там также были обнаружены запасы жидких углеводородов.

#газ #месторождение #ЛаПас #Боливия

Популярное

Все
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Под вечер начинается смрад
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Минцифры  без «белых пятен»
Проблемы с сим-картой и «кредитные помогайки»
Путь к «умному» сельскому хозяйству лежит через центр
В Караганде началась очистка реки Большая Букпа
В супермаркетах Астаны откажутся от полиэтиленовых пакетов
Разгорелся спор по вопросу начисления субсидий фермерам-животноводам
Не мусорка, а настоящая птица Феникс
Что делать, если крыша в многоэтажном доме протекает
Главное, ребята, сердцем не стареть
Памятник фронтовику из Павлодара установили в Беларуси
Пять «единорогов» хотят создать в Казахстане до 2029 года
Казахская песня покорила Италию
Казахстан и стороны Стати урегулировали многолетний спор о нефтегазовых активах
Президент произвел ряд назначений
Наградили за спасение тонущего ребенка
Маулен Ашимбаев высказался о «презентациях вместо реальной экономики»
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска

Читайте также

У берегов Омана ищут экипаж после крушения нефтяного танкера
Почти 500 бурых медведей уничтожат в Румынии
Мэр Парижа искупается в Сене перед Олимпиадой
Индивидуальную косметику создаёт робот в Сеуле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]