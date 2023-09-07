В борьбе с барымтой все средства хороши

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

До конца года видеокамеры будут установлены на всех убойных пунктах региона.

Как считают полицейские, видеофиксация всего скота на этих площадках будет способствовать раскрытию фактов скотокрадства и профилактике подобных преступлений. Сегодня чужой скот, который воры не смогли вывезти в другой регион на авто или перегнать по полям, забивается. Не всегда на животном есть бирка, да и тавро можно перебить. По камере владельцы в ряде случаев могут опознать свой скот.

В области действуют 13 убойных пунктов и 27 площадок, только 70% из них оснащены видеокамерами. С начала года зарегистрировано 94 кражи скота, 47 фактов остаются нераскрытыми, из них 12 относятся к категории тяжких. Общий ущерб составил 1,9 млн тенге.

По словам начальника департамента полиции ЗКО Армана Оразалиева, до конца года на дорогах области появятся порядка 90 новых патрульных авто. Соответствующая заявка поддержана бюджетной комиссией облмас­лихата. Последний раз автотехнику для полицейских закупали в 2012 году.

Кроме того, борьбу со скотокрадами блюстители порядка планируют вести и с помощью дронов. Презентовать квадрокоптеры с камерами ночного видения и обучить полицейских управлять ими намерены волонтеры.

#профилактика #видеонаблюдение #скотокрадство #кражи

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