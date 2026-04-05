В Казахстане началась масштабная проверка систем раннего обнаружения лесных пожаров,передает Kazpravda.kz.

Мероприятия проводятся Комитетом противопожарной службы МЧС совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Первые проверочные мероприятия стартовали на территории Государственного национального природного парка «Бурабай» в Акмолинской области.

В ходе инспекции специалисты оценили техническое состояние оборудования, а также стабильность передачи видеосигнала.

«Система раннего обнаружения пожаров интегрирована с Командным центром МЧС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на угрозы. По итогам проверки даны рекомендации по повышению эффективности выявления очагов возгорания. Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщили в МЧС.

Проверки охватят лесные хозяйства Алматы, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также области Абай.

На фоне проверок сохраняется высокая пожарная опасность в ряде регионов. В частности, риски прогнозируются на востоке Кызылординской области, в западной, северной и центральной частях Туркестанской области, в центральной части Жамбылской области, а также на севере и юге области Жетісу и в Алматинской области. Специалисты предупреждают, что в условиях сухой погоды и ветра даже небольшие возгорания могут быстро распространяться.

Уже фиксируются отдельные случаи пожаров. Ранее в Кызылорде произошло возгорание сухой травы и деревьев с угрозой распространения на здания, однако пожар был оперативно ликвидирован.

Жителей призывают соблюдать меры пожарной безопасности и воздержаться от разведения огня на открытых территориях.