В Древней Олимпии зажгли священный огонь

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Аскар Бейсенбаев

В Греции, на родине Олимпийских игр, в храме древней богини Геры прошла торжественная церемония зажжения огня летней Олимпиа­ды-2024, которая уже скоро пройдет в столице Франции.

Фото: оркомитет Олимпиады

Как сообщили в НОК Греции, первым факелоносцем эстафеты будет олимпийский чемпион Игр в японском Токио по Верховная жрица в лице актрисы Мэри Мину зачитала символическую молитву древним богам Аполлону и Зевсу и зажгла символическое пламя. Мероприятие прошло при участии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха и других официальных лиц. сообгапакадемической гребле Стефанос Дускос. После него огонь пронесет победительница Олимпиады-2004 в плавании француженка Лор Маноду. Третий этап доверили заместителю председателя Еврокомиссии по воп­росам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

По территории Греции огонь пронесут 600 факелоносцев. 26 апреля он вернется в Афины, где совершит остановку на одну ночь в посольстве Франции. Затем он будет отправлен в страну проведения Олимпиады на борту 120-летнего трехмачтового парус­ника «Белем». Огонь прибудет в порт Марселя 8 мая, а потом последует эстафета олимпийского огня по всей территории Франции.

Стоит отметить, что до старта главных летних Игр осталось ровно 100 дней. В них, конечно же, будут участвовать и атлеты из Казахстана. На сегодня у олимпийской сборной нашей страны уже есть 32 лицензии в 12 видах спорта. Так, в Париж уже точно поедут боксеры Карина Ибрагимова (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Сабырхан Махмуд (до 57 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг); стрелки Ислам Сатпаев, Арина Алтухова, Никита Чирюкин, Александра Ле и Константин Малиновский; пятиборцы Е

лена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин; таэквондисты Самирхон Абабакиров (до 58 кг) и Батырхан Толеугали (до 80 кг); борцы Азамат Даулетбеков (до 86 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг); гимнасты Милад Карими и Данил Мусабаев; легкоатлетка Жанна Мамажанова. Кроме того, у нас по четыре лицензии в стрельбе из лука и фехтовании.

#олимпиада #Спорт #огонь #игры

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