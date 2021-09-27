Фото из открытых источников
Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о запуске услуги текстовых сообщений для иностранных туристов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
"В целях прямого общения с туристами в Египте и обеспечения их комфортного и безопасного отдыха Минтуризма запустило новый электронный сервис текстовых сообщений на мобильные телефоны", - говорится в обнародованном сообщении ведомства.
По словам помощника министра по цифровым трансформациям Халеда Шерифа, услуга оповещения будет предоставляться всеми мобильными операторами страны.
"Для запросов, жалоб и предложений круглосуточно на нескольких языках работает горячая линия 19654", - добавил он.
Кроме того, в текстовых сообщениях будут обязательно указываться номера экстренных служб - полиции и скорой помощи.
Как указали в Министерстве туризма и древностей, активация этой услуги во взаимодействии с Министерством коммуникаций и информационных технологий стала возможной благодаря реализации стратегии цифровой трансформации в целях выстраивания единой информационной системы, которая, в свою очередь, позволит максимально использовать новейшие технологии в продвижении египетского туризма и предоставлении максимально возможных услуг.
По данным Минтуризма, в стране пирамид ежемесячно отдыхают более полумиллиона иностранных туристов.